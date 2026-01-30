ESQUÍ ALPÍ
Suspès el segon entrenament de Cande Moreno a Crans Montana per la nevada
La nevada caiguda ahir a l’estació suïssa de Crans Montana va obligar a suspendre el segon entrenament de descens de la Copa del Món, en què havia de prendre part Cande Moreno. L’esquiadora entrarà avui en acció a la primera de les dues curses previstes en aquesta darrera prova del circuit mundial abans dels Jocs Olímpics d’hivern amb el descens. La cursa arrencarà a les 10.00 hores i Moreno sortirà amb el dorsal 44 de 48 participants a la recerca de tornar a entrar al Top 30. Per a demà hi haurà una cursa de supergegant.
Íria Medina prepara a Àustria les següents curses
D’altra banda, Íria Medina es troba actualment a Àustria, concretament a l’estació de Reiteralm, per preparar les següents curses FIS i de la Copa d’Europa. En el primer cas, disputarà un gegant FIS a Hinterreit, també a terres austríaques, i posteriorment es desplaçarà a Alemanya per disputar una doble cita de la Copa d’Europa dissabte i diumenge de la setmana vinent.
