ESQUÍ ALPÍ
Suspès el descens a Crans Montana per seguretat
Tres de les sis primeres esquiadores van caure durant la baixada
Cande Moreno no va poder disputar el descens de la Copa del Món de Crans Montana (Suïssa) a causa que la cursa se suspengués per motius de seguretat, després que les sis primeres esquiadores baixessin. De fet, tres de les sis primeres competidores a arrencar van acabar anant per terra i el jurat va optar per acabar cancel·lant la prova pels riscos que hi havia per la visibilitat i l’estat de la pista. Entre les esquiadores que van anar per terra hi havia la nord-americana Lindsay Vonn, que va fer-se mal al genoll i que ara serà dubte tant per als Jocs Olímpics de la setmana vinent, com per a la Copa del Món que s’ha de fer a final de febrer al Tarter, on era un dels principals reclams.
Si les condicions ho permeten, Cande Moreno competirà avui a Crans Montana, però en aquest cas en el supergegant d’aquesta darrera Copa del Món abans dels Jocs Olímpics d’hivern. L’esquiadora de la FAE arrencarà amb el dorsal 35 de 50 participants en una cursa que té previst l’inici a partir de les 11.00 hores.