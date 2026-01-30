ESQUÍ PARALPÍ
Nou Top 10 de Roger Puig amb un vuitè lloc a Méribel
Roger Puig va sumar un nou Top 10 a la Copa del Món d’esquí paralpí després de finalitzar en vuitena posició al gegant de la Copa del Món celebrat a l’estació francesa de Méribel. L’esquiador va fer una cursa sòlida ja des de l’inici, finalitzant en desena posició a la primera de les baixades, una solidesa que va augmentar a la segona mànega fins a pujar a la vuitena posició final, amb un temps de 2’31”90 que va deixar-lo a més de 12 segons del vencedor, el gal Arthur Bauchet.
Amb el Top 10, a més, Puig va sumar 24 punts a la general de gegant, en què actualment és desè amb 66 punts. De fet, excepte en eslàlom, on és 16è, l’esquiador està entre els deu millors a la general en totes les disciplines, ja que és sisè en descens, novè en supergegant i setè a la combinada. A més, a la classificació general absoluta, que agrupa totes les modalitats, Puig és actualment novè amb 370 punts.
L’esquiador tancarà avui aquesta Copa del Món amb un nou gegant i, posteriorment, es desplaçarà a Tignes per encetar la penúltima aturada del curs al circuit mundial, en aquest cas amb curses de velocitat.