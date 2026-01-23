ESQUÍ PARALPÍ
Puig s’enforquilla quan falten 4 portes i es queda sense punts a Feldberg
Roger Puig no va poder completar el primer eslàlom de la Copa del Món d’esquí paralpí celebrada a l’estació alemanya de Feldberg després d’enforquillar-se al tram final de la segona mànega, quan tot just li restaven quatre portes per completar el recorregut. L’esquiador ja no s’havia trobat gaire còmode a la primera de les baixades, on va entrar massa rodó a les portes, com van comentar des del seu equip, perdent força temps i acabant en l’onzè millor dels registres. A la segona baixada, Puig va sortir millor, fent una bona mànega, fins que l’errada final va deixar-lo sense opcions de travessar la línia de meta i de sumar punts, tot i les bones sensacions amb vista al futur.
Avui tindrà una nova oportunitat en eslàlom
Malgrat no haver acabat ahir, l’esquiador segueix al Top 10 a la general absoluta de la Copa del Món que suma totes les disciplines, en què és novè amb 338 punts, mentre que a la classificació d’eslàlom ocupa la 13a posició, amb 29 punts. Avui tindrà una nova oportunitat per sumar punts per a aquesta taula amb el segon eslàlom a Alemanya abans que la Copa del Món vagi cap a França, on la setmana vinent hi haurà una triple aturada en tècnica amb un eslàlom i dos gegants a Meribel.