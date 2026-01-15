ESQUÍ PARALPÍ
Vuitè lloc de Roger Puig al segon descens a Saalbach
Roger Puig va finalitzar en vuitè lloc al segon descens de la Copa del Món d’esquí paralpí que s’està celebrant aquests dies a l’estació austríaca de Saalbach. Després d’un mal inici a la cursa de dimarts, l’esquiador va poder recuperar sensacions ahir malgrat alguna petita errada i va tornar al Top-10 finalitzant a 1”54 del vencedor, el canadenc Alexis Guimond, després de completar la seva baixada en 56”45, en una cursa en què el francès Arthur Bauchet en segona posició i el suís Robin Cuche van completar el podi
Amb la vuitena posició d’ahir, Puig va sumar 32 punts a la general, on l’esquiador és sisè a la modalitat de descens amb 129 punts, i vuitè a la general absoluta amb 290 punts. L’esquiador tindrà encara dues oportunitats més per seguir sumant punts per a aquesta classificació general amb els dos supergegants que tancaran la Copa del Món de Saalbach avui i demà.