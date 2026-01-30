REPORTATGE
Un canvi clau
L’FC Andorra tornarà a veure’s les cares amb el Castelló. La darrera vegada va ser fa poc més de dos mesos, en un partit en què va canviar tot. Aquell fred 22 de novembre, després d’una nevada, els tricolors rebien el conjunt valencià a Encamp. Ja des de l’inici es va veure que no era el dia i els castellonencs es van endur la victòria de manera solvent en un dels pijtors partits, si no el pitjor, de l’FC Andorra, que amb aquell va sumar el vuitè duel seguit sense guanyar. Però més enllà del meneo, no tan sols a la gespa sinó també a la grada amb més de 1.000 aficionats visitants, aquell partit va acabar sent el punt final.
I és que de manera sorprenent, el llavors tècnic, Ibai Gómez, va posar el càrrec a disposició del club a la roda de premsa posterior al partit, i l’endemà el club i l’entrenador basc van acabar acordant de mutu acord la seva sortida. Després va arribar Carles Manso, Team Manager fins aleshores, que va donar l’aire necessari a un equip que des de llavors està mostrant una altra cara i que buscarà certa revenja davant d’un Castelló que no ha canviat i que segueix igual que estava al novembre, instal·lat a la part alta de la classificació.
