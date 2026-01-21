FUTBOL
L’FC Andorra organitza un autocar per al desplaçament a Castelló
L’FC Andorra prepara un autocar d’aficionats per al desplaçament a Castelló, aprofitant un dels trajectes més propers del calendari. L’equip tricolor visitarà l’equip orellut a Castàlia diumenge 1 de febrer, en un partit programat a les 18.30 hores. El club va fixar el preu del viatge en 60 euros, amb l’entrada inclosa, tot i que també es dona l’opció d’adquirir únicament la localitat visitant. L’autocar sortirà el mateix diumenge al matí i tornarà al país un cop finalitzat el partit. Les reserves es poden fer al correu entrades@fcandorra.com o trucant al 833 720, amb pagament obligatori abans del 28 de gener a les oficines del club. També es podrà reservar i pagar a les taquilles de l’estadi d’Encamp abans del pròxim partit contra l’Osca. La sortida quedarà condicionada a omplir un nombre mínim de places.
