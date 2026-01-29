FUTBOL
Yaakobishvili demana més contundència a les àrees
L’empat a Encamp davant l’Osca encara dona voltes al vestidor de l’FC Andorra, que té la sensació que fa molt per guanyar i obté menys del que es mereix. El porter Aron Yaakobishvili ho va resumir amb una idea clara, que la diferència s’està decidint a les àrees. “A casa hem de sumar de tres en tres”, va afirmar, tot i valorar que puntuar en aquesta lliga sempre té importància.
Yaako va admetre que l’equip sol dominar molts partits com a local, però que falta contundència quan cal sentenciar o protegir el resultat. “Ens arriben poc, però ens fan força mal. Hem de donar més importància a cada ocasió, tant a les que generem com a les que ens creen”, va explicar. En l’àmbit personal, el jove porter cedit pel Barça és indiscutible sota pals i va destacar el treball diari amb l’equip i la defensa i també va valorar positivament el fitxatge d’Edgar, que aporta “jerarquia i solidesa”. Amb la mirada posada a Castàlia, davant el Castelló, Yaakobishvili va deixar clar que l’ambició no canvia: “Anirem a buscar la victòria.”