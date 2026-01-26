FUTBOL
L’FC Andorra signa l’empat i es queda a mig camí davant l’Osca (1-1)
L’equip tricolor domina i genera ocasions, però torna a pecar de falta de contundència a l’àrea rival
L’FC Andorra va empatar davant l’Osca en un partit que es va jugar a contracor del marcador. Els tricolors van manar, van insistir i van acumular mèrits, però el futbol, que no sempre premia qui més ho busca, els va tornar a negar la victòria per manca de contundència al perímetre rival (1-1). A Encamp, l’equip va fer gairebé tot el que calia per guanyar, però va tornar a quedar-se a mig camí, presoner d’un empat que va deixar regust d’oportunitat perduda.
L’Andorra ja ha deixat escapar 11 punts a casa davant rivals directes
El conjunt encapçalat per Carles Manso va sortir entonat, decidit a portar el pes del partit i a sotmetre l’Osca amb pilota i intencions. La posada en escena va tenir noms propis, especialment el de Yeray Cabanzón, que va signar un debut esplèndid a casa i va demostrar, des del primer minut, tot el que podia aportar a l’equip: criteri, pausa, personalitat i una lectura fina del joc entre línies. Al seu costat, Edgar González també va debutar al centre de la defensa amb solvència i ofici, aportant jerarquia i serenitat en una línia que va viure bona part del partit instal·lada a camp contrari. L’Andorra va governar el joc des de l’inici, però la primera ocasió clara va ser visitant. Dani Ojeda es va plantar davant Yaakobishvili, però va definir malament i va enviar la pilota fora, en una advertència que no va alterar el guió. Els tricolors van continuar acumulant possessió i arribades, amb Yeray assumint galons i ordenant cada atac. El mateix extrem va provar sort amb un xut que Dani Jiménez va rebutjar amb el pit, preludi del que acabaria arribant poc després. Al minut 23, una acció coral va trobar el premi. Álvaro Martín va filtrar per Manu Nieto, que va deixar la pilota morta a la frontal perquè Yeray, amb temps i espai, engaltés un xut net i precís que va superar el porter de l’Osca. Un golàs, però, que no va servir per aprofitar la inèrcia. L’Osca, sense fer gaire soroll, va trobar l’empat abans del descans. Kortajarena va rematar de cap una centrada d’Ángel Pérez per la dreta i va castigar una de les poques concessions defensives dels tricolors (1-1). A la represa, el relat no va canviar gaire. L’equip tricolor va mantenir les intencions, va continuar buscant la porteria rival i va empènyer amb més voluntat que ritme. Yeray va tornar a aparèixer amb una rematada acrobàtica que va marxar fora (56’), Lautaro va fregar el gol amb una rematada de cap que va llepar el pal (66’) i quan hi ha candidatura però falta ullal, les intencions no acaben de resultar suficients.
ESPORTS
Marc Basco