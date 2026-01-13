FUTBOL
Edgar arriba cedit a l’FC Andorra i Merquelanz abandona l’equip
El central català jugarà a préstec fins a final de temporada després d’obrir el curs a Croàcia
L’FC Andorra accelera els moviments de mercat i ahir va anunciar-ne dos més, l’arribada d’Edgar González i la marxa de Martín Merquelanz. Pel que fa al primer, és un central català de 28 anys que arriba cedit per l’Almeria, però que havia arrencat la temporada al Hajduk Split de la màxima categoria de Croàcia. Allà, però, el defensa no havia tingut gaires oportunitats, i per això va decidir canviar d’aires a la recerca de protagonisme. El futbolista compta amb una experiència contrastada a l’elit, i és que ha disputat 87 duels a Primera Divisió i 70 més a Segona. Format a la base de l’Espanyol i del Cornellà i fill de l’exdavanter dels anys 90 Lluís González, va esclatar al Betis, on va convertir-se en un jugador important. Posteriorment, va fer el salt a l’Almeria, i ara arribarà al Principat per reforçar l’eix de la defensa, on els últims partits està jugant el migcampista Sergio Molina.
D’altra banda, Martín Merquelanz va rescindir el contracte amb l’entitat només uns mesos després d’haver arribat. El migcampista i extrem va signar com a tricolor amb el mercat ja tancat com a agent lliure, però va trigar unes setmanes a debutar després dels problemes que va haver-hi amb la quota d’immigració. El futbolista arribava sense equip després d’haver estat lesionat de llarga durada, i tot just ha disputat dos duels com a tricolor, un de Lliga i un de Copa. Malgrat deixar l’entitat, seguirà de moment entrenant-se amb l’equip fins que trobi un nou destí.
D’altra banda, on les aigües no baixen gens tranquil·les és a Miranda de Ebro, i és que el proper rival del conjunt tricolor va fer fora ahir l’entrenador, Jesús Galván. El tècnic havia arribat fa tot just dos mesos, i en aquest període el conjunt burgalès ha obtingut un triomf, dos empats i sis derrotes en nou duels entre Lliga i Copa. Antxon Muneta es farà càrrec de l’equip.