ESQUÍ ALPÍ
Els gegants sub 14 i 16 es disputen avui al Tarter
L’acumulació de neu va obligar a ajornar les proves previstes ahir
L’organització del 34è Trofeu Borrufa va haver d’ajornar la prova de gegant sub 16 prevista per ahir a causa de les importants acumulacions de neu registrades durant la nit. Les condicions meteorològiques van impedir habilitar la pista amb les garanties necessàries per al correcte desenvolupament de la cursa, fet que va obligar a prendre la decisió de traslladar la prova a avui, en lloc de cancel·lar-la.
La plaça major d’Ordino acollirà a les 16.30h la cerimònia de cloenda
D’aquesta manera, el gegant sub 16 es disputarà finalment juntament amb el gegant sub 14, que ja estava programat en el calendari. Ambdues proves es duran a terme a partir de les 9.30 h a la pista Esparver, al sector del Tarter de Grandvalira, i es competirà amb dues mànegues cadascuna. L’organització va prioritzar la seguretat dels esportistes i el bon desenvolupament de la competició, en una jornada marcada per les conseqüències de les fortes nevades. El Trofeu Borrufa posarà el punt final a l’edició d’enguany amb la cerimònia de cloenda, que tindrà lloc a la tarda (16.30 h) a la plaça Major d’Ordino, on es faran els lliuraments de premis a tots els guanyadors i es tancarà oficialment la 34a edició de la cita.
De moment, el balanç per a la delegació andorrana recull les quatre medalles i els vuit podis de la primera jornada, amb un or per a Ot Cusidó en el gegant sub 14, la plata de Paula Ledesma en l’eslàlom sub 16, i els bronzes de Thomas Breitfuss en l’eslàlom sub 16 i de Nil Bringué en el gegant sub 14.