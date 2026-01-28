ESQUÍ ALPÍR
Andorra obre el Trofeu Borrufa amb quatre medalles i vuit podis
La delegació andorrana va recollir quatre medalles a la primera jornada de la 34a edició del Trofeu Borrufa, marcada pels bons resultats i pels canvis obligats en el programa a causa de les condicions meteorològiques. La neu i el vent van impedir que les proves es disputessin a Ordino Arcalís, com és habitual, i l’organització va reubicar les curses a la pista Esparver del sector el Tarter de Grandvalira, on es van reunir prop de 250 corredors.
Ot Cusidó va aconseguir l’or al gegant sub 14
Al gegant sub 14, Ot Cusidó va aconseguir la victòria i el primer or per a Andorra amb un temps de 55”76, en la seva primera participació en el Trofeu Borrufa. Nil Bringue també va pujar al podi amb una tercera posició, mentre que Martí Fernández va quedar cinquè, molt a prop de les medalles. En el gegant femení sub 14, l’or va ser per a la francesa Charlie Blanchon, però les andorranes Emma Guitard i Júlia Pifarrer van acabar en quarta i cinquena posició, respectivament, amb Naia Antor sisena. A l’eslàlom sub 16, en categoria femenina, Paula Ledesma va sumar una plata després d’una cursa sòlida i regular, només superada per la britànica Darcy Davies. En l’eslàlom masculí, Thomas Breitfuss va completar una bona actuació amb un bronze per a la delegació tricolor, mentre que Manel Romo va finalitzar en cinquena posició.