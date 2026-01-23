REPORTATGE
Un Trofeu Borrufa universal
Gairebé 30 països participaran en la 34a edició del campionat d’esquí de base, amb l’Iran, l’Azerbaidjan i Bulgària com a novetats destacades i el retorn del supergegant.
El Trofeu Borrufa arriba enguany a la 34a edició sent cada cop més global, i és que enguany reunirà gairebé una trentena de nacions, 29 concretament, al llarg de la setmana que ve, refermant així la seva posició com un dels campionats referents en l’àmbit de d’esquí de base per a menors de 16 anys, ja no tan sols al país, sinó també en l’àmbit internacional. Tot això suposarà que prop de 250 esquiadors d’arreu del món siguin a Ordino entre dilluns i dijous de la setmana vinent per gaudir de les competicions de gegant, eslàlom, Team Event, i poder competir també en el retorn del supergegant, després d’uns quants anys d’absència (l’estació compta amb gruixos de fins a tres metres que garanteixen, si les condicions meteorològiques ho permeten, la disputa d’aquesta modalitat), en unes curses que es faran a les pistes de les Canals i la Portella del Mig d’Ordino Arcalís. El fet de ser referència i la globalitat del Borrufa s’explica amb la llista de països participants, i és que més enllà d’Andorra i França, les nacions més representades seran Xile i l’Argentina, en una terna que també inclou el Líban, Nova Zelanda, Mònaco, Austràlia o Corea del Sud. També destaca la participació de tres nous països que s’estrenaran en aquesta nova edició, Bulgària, l’Azerbaidjan i l’Iran, demostrant així la capacitat de convocatòria del Borrufa.
La delegació més nombrosa, evidentment, serà la nacional, que comptarà amb 59 joves esquiadors i esquiadores, amb deu integrant l’equip A i deu més l’equip B, mentre que la resta seran els tecnificats de la FAE, que també podran participar per “donar l’oportunitat a tots els tecnificats de provar-se en una cita internacional, a més de fer-ho a casa, on sempre és especial competir”, segons va explicar el gerent de la federació, Carles Visa, que va explicar parlant sobre els resultats que “millorar les edicions anteriors serà el millor símptoma que la base de l’esquí andorrà funciona”. El 2025, l’equip Andorra 1 va sumar la primera plaça i va penjar-se 14 medalles.
Molt més que esquí
Però el Trofeu Borrufa va molt més enllà i enguany no fallaran les cites tradicionals, com la inauguració, amb la desfilada dels països participants, o la cloenda, totes dues cites a la plaça Major d’Ordino, l’epicentre d’una competició que està ja totalment instal·lada a la parròquia. “Per al comú, el Trofeu Borrufa és molt més que una prova esportiva”, va afirmar la cònsol major de la parròquia ordinenca, Maria del Mar Coma, que va afegir que “suposa el debut en el món de l’alta competició i la primera prova internacional per a molts dels nostres joves esportistes”, mentre que en la mateixa línia, el secretari d’Estat d’Esports i Joventut, Alain Cabanes, va afirmar sobre el Borrufa que “és un esdeveniment esportiu especial”.