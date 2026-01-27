ESQUÍ
Xavi Cornella completa la delegació dels Jocs
Entra a la llista olímpica en imposar-se en el criteri de punts FIS
El COA va formalitzar les inscripcions dels set esportistes que conformaran la delegació als Jocs Olímpics d’hivern de Milà-Cortina 2026, en el darrer tràmit administratiu que confirma la delegació tricolor més nombrosa de la història en una cita olímpica d’hivern. L’últim nom a entrar a la llista va ser el de Xavier Cornella, que completa un equip format també per Joan Verdú, Cande Moreno, Irineu Esteve, Gina del Rio, Carla Mijares i Jordina Caminal. La decisió pendent era la del representant masculí en eslàlom, amb Cornella i Bartumeu Gabriel com a candidats. Finalment, el criteri establert, basat en la mitjana dels tres millors resultats segons el sistema de punts FIS, va decantar la balança a favor de Cornella, que va obtenir una mitjana de 28,19 punts, per davant dels 30,45 de Gabriel.
La delegació més nombrosa
Calendari definit
Amb l’equip ja definit, també va quedar fixat el calendari de competició. En esquí de fons, la participació andorrana començarà el 7 de febrer amb l’esquiatló femení de 20 km, seguit del debut d’Irineu Esteve l’endemà, dia 8. L’esprint clàssic femení es disputarà el dia 10, mentre que els 10 km individuals arribaran els dies 12 i 13. El programa es tancarà el 21 de febrer amb els 50 km mass start masculins. Per part seva, en esquí alpí, la competició per a Andorra s’obrirà el 8 de febrer amb el descens femení, amb Cande Moreno i Jordina Caminal. La combinada femenina serà el dia 10, el supergegant el dia 12 i el gegant masculí de Joan Verdú el 14. Finalment, els eslàloms quedaran per al tram final, amb Cornella el dia 16 i Carla Mijares el 18.
