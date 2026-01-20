Esquí alpí
Cande Moreno es corona amb una setè lloc a St Anton i ja és quarta a la general del supergegant
Amb aquest resultat, l'esquiadora andorrana ja suma 36 punts a la classificació total
La Copa d’Europa de velocitat de St. Anton am Arlberg (Àustria) s’ha tancat aquest dimarts amb una nova actuació destacada de Cande Moreno, que ha signat la 7a posició en el segon supergegant del programa, sumant 36 punts més i col·locant-se 4a a la classificació general de la disciplina. També ha sumat punts Jordina Caminal, amb una meritòria 28a plaça que confirma la seva progressió.
Moreno ha completat el traçat amb un temps de 57,16, a només 0,88 segons de la guanyadora, la italiana Sara Allemand, que ha fet un temps de 56,28 segons, i a tan sols 0,27 del podi. La noruega Marte Monsen ha estat segona, a 0,24 segons de la vencedora i l’austríaca Vanessa Nussbaumer tercera, a 0,60. L’andorrana ha passat 8a pel primer sector i ha signat el 12è temps al segon parcial, per acabar creuant la línia de meta en 7a posició final.
Jordina Caminal, també ha participat a la competició que s'està celebrant a Àustria i ha estat capaç de remuntar posicions durant la cursa. Tot i marcar el 39è millor parcial al primer sector, ha millorat al segon amb el 26è temps i ha acabat 28a amb un registre de 58,27, a dos segons del millor temps, sumant així els seus primers punts EC en SG.
Aquest nou top10 és el sisè per a Cande Moreno en Copa d’Europa, després del 5è lloc assolit ahir dilluns al primer supergegant de St. Anton. En temporades anteriors, ja havia estat 5a i 6a a Kitzbühel, 8a també en aquella estació, 9a a Kvitfjell i 10a a Narvik.
Amb els 36 punts d’avui, Moreno acumula 81 punts i s’instal·la en la 4a posició de la classificació general de supergegant. Té a tocar la tercera plaça, ocupada per l’austríaca Lena Wechner , amb 89 punts, mentre que la noruega Marte Monsen és segona amb 160 punts i la italiana Sara Allemand lidera amb 200 punts.
Caminal, per la seva part, és 37a en la general de supergegant amb 3 punts i es manté en 17a posició a la classificació de descens amb 72 punts.