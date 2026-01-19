Cande Moreno fa història amb la cinquena posició al supergegant de Saint Anton

Cande Moreno a la Copa del Món de Tarvisio el cap de setmana passat.Agence Zoom

Cande Moreno ha assolit la millor classificació de la seva carrera en una Copa d'Europa, amb una destacada cinquena posició en el supergegant de Saint Anton am Arlberg, tot just un dia després de patir una caiguda a la Copa del Món de Tarvisio. Amb un temps de 55.10, Moreno s’ha quedat a només 0.49 segons de la guanyadora, la italiana Sara Allemand.

Aquest resultat supera la seva anterior millor marca en Copa d’Europa, una 6a posició assolida el març del 2025 a Kitzbühel. Moreno suma així el seu cinquè top 10 en la competició continental i afegeix 45 punts EC als 4 que ja havia aconseguit a Pass Thurn fa pocs dies.

Jordina Caminal ha acabat 42a amb un crono de 56.55, a menys de quatre dècimes de la zona de punts. Després de la lesió que va patir també a Pass Thurn, Caminal continua recuperant sensacions en competició.

Demà, les andorranes tindran una nova oportunitat al segon supergegant programat a la mateixa estació austríaca.