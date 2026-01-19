ESQUÍ ALPÍ
Jordina Caminal acaba en el 50è lloc a Tarvisio i Cande Moreno no pot finalitzar
La Copa del Món de velocitat de Tarvisio (Itàlia) es va tancar amb el supergegant, una prova en què Jordina Caminal va acabar en 50a posició i Cande Moreno no va poder completar la cursa. Moreno, amb el dorsal 35, va iniciar la baixada amb molt bon ritme i va passar 18a pel primer sector, però va perdre l’equilibri abans del segon parcial i va caure, i fins i tot va arribar a perdre un esquí. Malgrat l’impacte, es va aixecar sense problemes i va arribar a meta, on es va confirmar que es trobava bé. Per la seva banda, Caminal, amb el dorsal 54, va continuar sumant experiència a l’elit i va acabar 50a, a 4”39 de la vencedora. La victòria va ser per a l’alemanya Emma Aicher, amb Lindsey Vonn segona i Ester Ledecká tercera.
D’altra banda, Àlvar Calvo es va imposar al segon eslàlom CIT de Font Romeu i va marcar 44.55 punts FIS, a prop dels seus 41.01.