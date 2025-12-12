Competició internacional
Roger Puig, sisè al supergegant de la Copa del Món d'esquí paralpí
Amb aquesta actuació, l'andorrà suma 40 punts més a la classificació general i escala posicions en el rànquing mundial
L’esquiador andorrà de paraalpí Roger Puig ha aconseguit aquest divendres una excel·lent sisena posició en la prova de supergegant de la Copa del Món celebrada a Steinach am Bremmer , a Àustria, signant una de les millors actuacions de la temporada i confirmant el seu gran moment de forma. Puig ha completat una baixada molt sòlida, sense errors i amb un ritme constant que li ha permès lluitar fins al final per les posicions capdavanteres.
El paraesquiador, ha creuat la línia d’arribada en sisè lloc, a només 0,62 segons del podi, un resultat que el consolida entre els millors especialistes del circuit. La victòria ha estat per al canadenc Alexis Guimond, seguit del francès Jules Sergers, mentre que el suís Robin Cuche ha completat el podi.
Amb aquesta actuació, Puig suma 40 punts més a la classificació general de la Copa del Món, un increment important que li permetrà millorar posicions en el rànquing mundial, un factor clau per obtenir un dorsal més favorable en les pròximes competicions.
ESPORTS
Roger Puig suma la cinquena posició a la FIS d’Steinach am Brenner
Redacció
El calendari internacional continuarà dilluns a Santa Caterina (Itàlia), on se celebraran dos descensos els dies 16 i 17, proves en què l’esquiador andorrà buscarà mantenir la progressió i consolidar-se dins del Top-10 de la disciplina. Després de la cursa, Puig ha rebut les felicitacions de diversos entrenadors d’altres països per la bona actuació d’avui.