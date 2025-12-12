ESQUÍ PARALPÍ
Roger Puig és 12è al supergegant de la Copa del Món de Steinach am Brenner
Roger Puig va finalitzar dotzè al supergegant de la Copa del Món de Steinach am Brenner, en una baixada que va ser molt exigent i que es va complicar des del primer instant. L’andorrà va patir una mala sortida en enganxar-se amb la cama dreta, la seva “cama dolenta”, fet que gairebé el va fer caure i el va deixar sense opcions reals de lluitar per les primeres places. Tot i aquest inici advers, Puig va optar per mantenir la calma i intentar recuperar el màxim temps possible. Al mur del traçat, però, un nou error li va fer perdre més segons en una secció clau. Malgrat acumular dues errades importants, l’esquiador va completat la cursa amb determinació fins a situar-se en la 12a posició, un resultat que va valorar positivament tenint en compte les circumstàncies. Amb aquesta classificació, Puig suma 22 punts més a la general i avui afrontarà l’últim supergegant a Steinach abans de viatjar a Santa Caterina.