Joan Laporta acusa el Madrid de “barcelonitis” i denuncia una campanya per desprestigiar l’etapa més gloriosa del Barça
El president blaugrana ha assegurat que el ressorgiment del Barça “fa pànic” al club blanc
El president del FC Barcelona, Joan Laporta, ha carregat amb contundència contra el Reial Madrid durant la seva visita a la capital. Laporta ha afirmat que, si a les assemblees madridistes s’ha parlat del Barça, és perquè “tenen barcelonitis” i perquè “volen desviar l’atenció d’històries que no els estan sortint bé”. Laporta ha assegurat que el club blanc ha intentat ensombrir “l’etapa més esplendorosa de la història del Barça”, la compresa entre 2004 i 2015, en què el conjunt blaugrana “s’ha convertit en referència mundial pel que ha guanyat i per com ha jugat”. Segons ell, el fet que “hagi tornat l’alegria al barcelonisme” podria generar “pànic” al Madrid davant el possible ressorgiment d’un nou cicle guanyador.
El dirigent també ha criticat amb duresa la televisió del club blanc, que ha qualificat de “digna d’estudi”. “Si això no és intentar influir en els àrbitres, que algú m’ho expliqui”, ha remarcat, tot acusant-los d’intentar condicionar-los “setmana rere setmana”. Ha recordat, a més, que “molts presidents del Comitè Tècnic d’Àrbitres han estat socis, exdirectius o exjugadors del Madrid”. Sobre el cas Negreira, Laporta ha denunciat els intents “d’allargar el xiclet sabent que no hi ha res” i ha advertit que no permetrà que es vulgui desprestigiar el club amb “impunitat”. “Que es preocupin dels seus problemes, que segur que en tenen”, ha afegit. El president ha reivindicat que el Barça “ha quedat salvat econòmicament” i que es troba “en ple procés de recuperació en tots els àmbits”. Ha subratllat que el club disposa d’un equip jove “amb present i futur”, recordant que la temporada passada ha estat “històrica”, amb la Supercopa, la Copa i la Lliga guanyades al Madrid. Laporta ha conclòs que “no pot ser que en una assemblea del Real Madrid es parli tant del Barça per manipular o dir coses que no són certes”.
Ivan Álvarez