Llibre
Terés culmina tres anys de recerca culer a 'Principat Blaugrana'
L'autor ha analitzat un centenar de documents inèdits i testimonis
“Recordo quan a casa miràvem els partits o els escoltàvem per la ràdio amb el meu padrí, que ens va inocular aquest sentiment. I des de llavors s’ha mantingut intacte”. El periodista Àlex Terés tenia un compromís Blaugrana d'ençà que fa 3 anys va rebre d'un bon amic unes imatges inèdites als anys 50' dels jugadors Bosch, Kocsis i Czibor entrenant a Andorra. "El Barça era el principal referent amb què se'n mirallejà la societat del país. I encara ho segueix fent ara", va expressar Terés ahir a la tarda durant la presentació del llibre 'Principat Blaugrana' de l'editorial Llamps i Trons, una investigació "testimonial, vivencial i anecdòtica" de la història del Barça des d'Andorra.
“Hem aconseguit fer una compilació de documents i testimonis que expliquen aquesta relació no només des d’un punt de vista esportiu, sinó també emocional, social, econòmic i d’aquest sentiment blaugrana que aquí al país està molt viu des de fa pràcticament 125 anys”, va detallar el periodista. Terés va admetre que una de les seves grans sorpreses durant la recerca va ser constatar que “des de principis del segle XX els ciutadans d’aquest país buscaven un referent esportiu en el qual emmirallar-se.
"Hi ha al voltant d’un centenar llarg de documents gràfics, molts d’ells inèdits i curiosos”, va comentar Terés. Entre les imatges destaquen fotografies de mites blaugranes com Kubala, Maradona, Cruyff o Guardiola, però també retrats de “persones del país que, d’una manera o altra, han fet part de la família blaugrana”.
Àlex Terés va remarcar també la presència d’“una trentena d’esportistes de casa que han passat per la Masia en diferents seccions esportives”, fent evident que els lligams entre el Barça i Andorra han estat constants i bidireccionals.
L'origen del projecte
L’autor va revelar que la idea del llibre va néixer arran d’unes fotografies històriques. “Van caure a les meves mans unes imatges molt interessants de quan, als anys cinquanta, venien el Bosch, el Kocsis, el Czibor i altres figures del Barça a entrenar en altitud aquí al país”. En aquelles visites, va explicar sorprès, “aprofitaven la festa major d’Andorra la Vella, es posaven la samarreta tricolor del Futbol Club Andorra i defensaven l’escut”. A partir d’aquí, va començar una investigació que es va anar ampliant entrevista rere entrevista. “Cada testimoni em portava a tres de nous i així es va anar fent una bola gran fins a recollir aquest centenar i escaig de vivències”.
Entre les històries descobertes, Terés va destacar que “quan el Barça va decidir posar il·luminació artificial a l’estadi de Les Corts, part dels focus van entrar al país a través d’Andorra fins a Barcelona, perquè a l’Espanya de postguerra hi havia mancança de material”.
El llibre compta amb el pròleg del president del FC Barcelona, Joan Laporta, que, segons va anunciar Terés, participarà, juntament amb diversos membres de la junta directiva del club, en un acte oficial el pròxim 28 de novembre a les 17.30 hores a la sala Greenbox del centre d'oci Unnic.