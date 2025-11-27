Andorra la Vella
El president del Barça visitarà Andorra demà
El dirigent visitarà l'estadi Joan Samarra Vila i desrpés compartirà una estona amb socis i aficionats culés, aprofitant la presentació del llibre 'Principat Blaugrana', d'Àlex Terés
El president de l'FC Barcelona, Joan Laporta, visitarà aquest divendres Andorra la Vella en un programa d’activitats que inclou la presentació de l’escultura “Gol” a l’estadi Joan Samarra, i una trobada amb socis i aficionats en el marc de la publicació del llibre 'Principat Blaugrana', obra del comunicador i membre de la Comissió Social del FC Barcelona, Àlex Terés.
A les 12.30 hores a l’estadi Joan Samarra els cònsols de la capital rebran la comitiva barcelonista. Estaran acompanyats també d’una representació de la Penya Blaugrana del Principat d’Andorra. El motiu, la presentació de l’escultura 'Gol', creada per Pilar Riberaygua i que va ser un regal que l’esmentada penya va fer al poble andorrà amb motiu de la trobada de penyes celebrada a la capital el mateix 1986. Aquesta obra va estar durant anys als jardins de la Casa de la Vall abans de ser retirada de la via pública i custodiada en un magatzem del Consell General. La seva recuperació va ser possible gràcies a la recerca de Terés, que la va localitzar i es va coordinar amb el comú i la Penya Blaugrana per tal que es pogués tornar col·locar en un espai públic, i quin millor lloc que l’estadi Joan Samarra.
La comitiva, en la que també hi haurà el directiu de penyes, Josep Ignasi Macià, i els membres del gabinet de presidència, Enric Masip i Jordi Finestres, té previst visitar casa comuna abans de mantenir un dinar amb diversos empresaris del país.
La jornada clourà a les 17.30 hores a la sala Green Box d’UNNIC amb una trobada del president amb socis i aficionats culers. Serà en el marc de la presentació del llibre 'Principat Blaugrana', durant la que Joan Laporta i Àlex Terés conversaran sobre els vincles que històricament han mantingut el club blaugrana i Andorra. Moderada pel periodista de RTVA, Joel Romero, l’acte coincidirà amb el darrer dia de celebracions del 125è aniversari del FC Barcelona, que precisament dissabte, 29 de novembre de 2025, complirà 126 anys.
DMG
Un país amb ADN culer
Gerard del Castillo