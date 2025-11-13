Futbol de seleccions
L'afició albanesa es deixa sentir pel centre d'Andorra
Ambdós equips s'enfronten en l'últim partit de la fase classificatòria per al Mundial del 2026, i del migcampista Sergio Moreno
La selecció andorrana de futbol, afronta en unes hores, a les 20:45h, l'últim partit de la fase classificatòria del mundial al nou estadi de la FAF d'Encamp. És per això que al llarg del dia s'han pogut veure aficionats de la selecció albanesa caminant pel centre del país i parantr en alguns establiments a menjar i beure, per escalfar motors de cara al partit que jugarà la seva selecció en poques hores. I és que els seguidors de l'equip visitant no es volen perdre un partit que per a ells és capital, ja que es juguen entrar a la repesca dels classificatoris que donen accés a disputar la Copa del Món que se celebrarà l'estiu del 2026. Una cita, que a més provocarà un desplegament policial massiu perquè esta qualificada "d'alt risc" pels agents i per evitar possibles incidents i alderulls al país, tant abans, com després del partit.
Ivan Álvarez
Avui, també serà un dia molt especial per a Sergio Moreno, que disputarà el seu últim partit amb el combinat tricolor, després de 76 internacionalitats i 21 anys i es podrà acomiadar com cal de la que ha estat durant dues dècades la seva afició.
