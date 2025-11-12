FUTBOL
Sergio Moreno torna a la selecció per acomiadar-se
Sergio Moreno torna a la selecció després de més de tres anys d’absència. Actualment a l’Hellín de Tercera RFEF, Moreno, que acumula 76 internacionalitats, disputarà els últims minuts amb el combinat nacional després d’haver jugat per darrera vegada l’amistós davant Grenada a l’Estadi Nacional el 28 de març del 2022. La convocatòria per als partits contra Albània i Finlàndia, amistós, també inclou el retorn a la llista del porter Josep Gomes, mentre que l’absència més destacada és la d’Iker Álvarez de Eulate (Còrdova). Els tricolors rebran demà Albània al Nou Estadi de la FAF a Encamp, en el darrer partit de la fase de classificació del Mundial.