FUTBOL
Un adeu per partida doble
La selecció tanca el Premundial a Encamp davant Albània, amb el comiat de Sergio Moreno després de 21 anys
La selecció afronta aquest vespre (20.45 h) al Nou Estadi de la FAF d’Encamp l’últim partit de la fase classificatòria per al Mundial del 2026 davant d’Albània, dirigida per l’exjugador del Barça Sylvinho Mendes i que es juga l’accés a la repesca. El combinat tricolor, que només ha sumat un punt en tota la lligueta, vol acabar amb bones sensacions, fer un pas més i competint per intentar tornar a puntar.
“Volia acomiadar-me a la meva manera i si podem aconseguir un resultat positiu seria genial”
El partit també tindrà un component sentimental, el comiat de Sergio Moreno, que després de 76 internacionalitats i 21 anys vestirà per última vegada la samarreta tricolor. “Volia acomiadar-me a la meva manera i si podem aconseguir un resultat positiu seria genial”, va dir el migcampista, emocionat per “una setmana molt especial, viscuda amb la mateixa il·lusió que el primer dia”. Moreno, actualment a l’Hellín de Tercera RFEF i que va debutar amb 16 anys davant la Xina, va recordar “aquell somriure i les ganes de gaudir d’un entrenament” com els mateixos que conserva avui. El seleccionador, Koldo Álvarez de Eulate, ha confeccionat una convocatòria amb novetats i baixes destacades. Tornen Josep Gomes a la porteria i els migcampistes Marc Rebés, Ot Remolins, Hugo Ferreira, Èric de Pablos i el mateix Sergio Moreno, que reapareix per acomiadar-se. En canvi, són baixa Iker Álvarez de Eulate, Christian Garcia, Joel Guillén, Kiko Pomares i Marc i Èric Vales. “Són moltes baixes i per diferents causes, però sempre que hi ha absències sorgeixen oportunitats per a altres jugadors”, va explicar Koldo, que vol veure nous valors de la sub 21 en acció.
“Contra Albània hem de tenir més estona la possessió, perquè si no ho passarem malament”
El tècnic reconeix que l’equip haurà de millorar en la gestió de la pilota: “Contra Albània hem de tenir més estona la possessió; si no, ho passarem malament. Allà vam patir i no vam estar còmodes, però a casa volem tenir més control i fer-nos forts al darrere.” Koldo espera que la seva selecció pugui aplicar “el treball de la setmana” i confia en el suport del públic per posar el punt final amb dignitat: “Si fem bé les coses, estarem a prop del que volem.”
A l’altra banda, Sylvinho va destacar el respecte que té per Andorra i pel treball del seu seleccionador: “Andorra és una selecció molt ben treballada. Koldo Álvarez coneix molt bé els seus jugadors i els fa rendir al màxim. Són difícils de batre: encaixen pocs gols i competeixen cada pilota.” El tècnic brasiler va recordar que a la primera volta “el partit va ser atípic”, i va advertir que espera “una Andorra que lluita per cada centímetre”.