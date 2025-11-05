FUTBOL
El Pas de la Casa és expulsat de la lliga
El conjunt encampadà no disposa de les llicències suficients
El Pas de la Casa no seguirà disputant la Lliga Multisegur Assegurances després de ser expulsat de la competició. En la reunió celebrada ahir al vespre, el comitè de competició de la Federació Andorrana de Futbol va decidir excloure a l'equip de la lliga després de no arribar al mínim de 16 fitxes actives que marca el reglament (a hores d'ara en té 14) i decretar el seu descens a Segona Divisió. El conjunt encampadà no va poder presentar-se al primer partit de la competició en presentar només 11 jugadors (per començar un partit n'hi ha d'haver 13), i sí que va poder disputar el segon duel amb 13 futbolistes. La federació va obrir llavors un expedient d'ofici perquè l'equip fronterer no tenia les 16 fitxes disponibles (el Carroi també va impugnar), i ara el comitè de competició ha acabat excloent al Pas de la Casa.
Redacció
El conjunt blanc i blau té ara tres dies hàbils per presentar recurs al comitè d'apel·lació, i des del club encampadà no es descarta també emprendre la via de la justícia ordinària. Arran de l'expulsió, el partit que el Pas de la Casa havia de disputar aquesta tarda davant de l'FC Santa Coloma ha quedat ajornat.