FUTBOL
Nova cita per al Pas de la Casa en espera de la possible exclusió de la competició
La Lliga Multisegur Assegurances recupera avui dos partits més després de l’endarreriment inicial de la temporada pels problemes amb les quotes d’Immigració. Un d’aquests duels serà precisament el del Pas de la Casa, que s’enfrontarà a l’FC Santa Coloma a les 11.00 hores a la Borda Mateu en ple compàs d’espera per saber si és definitivament expulsat de la competició. Al tancament d’aquesta edició, el conjunt encampadà seguia tenint 14 fitxes actives al lloc web de la Federació Andorrana de Futbol, però mentre que el comitè de competició de l’ens no es pronunciï sobre la impugnació del Carroi de la setmana passada, l’equip seguirà jugant. També durant la jornada d’avui es recuperarà el partit entre UE Santa Coloma i Atlètic Escaldes (14.30 hores, Borda Mateu), i demà serà el torn del matx entre Penya Encarnada i Ordino.