El Pas de la Casa, a punt de quedar fora de la competició

L’equip encampadà es presenta al partit contra la UE, novament amb 13 jugadors, i el seu futur penja d’un fil

El Pas va perdre el seu partit contra la UE.

La setena jornada de la Lliga Multisegur va estar marcada per la solidesa d’Inter Escaldes i Ranger’s, que ja comparteixen lideratge amb 13 punts, i la situació límit del Pas de la Casa, que penja d’un fil i podria quedar fora de la competició aquesta mateixa setmana.

Carroi i esperança impugnaran d’ofici i aquesta setmana hi haurà resolució

Els encampadans afrontaven el duel davant la UE Santa Coloma amb la necessitat urgent d’arribar a les 16 fitxes mínimes exigides per la FAF, però no ho van aconseguir. Tot i que tres jugadors esperen el vistiplau mèdic d’Immigració, l’equip no va poder completar les dues inscripcions que faltaven. El partit es va disputar igualment i va acabar amb victòria colomenca per 0 a 3, decidida en només tres minuts gràcies als gols de Gonçalo Borges (45’), Fran Palma (46’) i Cabral (48’). Tot i la derrota, el fet d’haver jugat podria evitar que el Pas sumi una segona incompareixença, que comportaria la seva expulsió automàtica. El Comitè de Competició haurà de pronunciar-se en els pròxims dies sobre la impugnació del partit contra el Carroi, mentre que altres clubs, com el mateix Carroi o l’Esperança, valoren impugnar d’ofici l’enfrontament si es confirma la manca de llicències reglamentàries. En la resta de la jornada, l’Inter Escaldes i el Ranger’s continuen marcant el ritme. Els escaldencs van superar el Carroi per 3 a 1, amb dos gols de Faysal i un altre de Juan Cámara per espolsar-se l’empat de Leo Escande i per la seva banda, el Ranger’s, malgrat els problemes interns i els impagaments denunciats per la plantilla, va mantenir el pols a la part alta amb un triomf solvent per 0 a 2 davant l’FC Ordino, gràcies a les dianes de Miguel López i David Andrade. L’Atlètic Escaldes també va sortir reforçat amb una victòria per 0 a 2 sobre la Penya Encarnada, amb gols de David Valero i David Segura i l’FC Santa Coloma i l’Esperança van tancar la jornada amb empat sense gols.

