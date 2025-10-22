Ciclisme
Andorra la Vella destina 50.000 euros a l'Andorra Cycling Masters
El comú d'Andorra la Vella ha fet una aportació econòmica de 50.000 euros a l'esdeveniment Andorra Cycling Masters, la prova ciclista que aquest diumenge passat va enfrontar Primož Roglič, Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard, Isaac Del Toro. Cal recordar que es tracta d'un esdeveniment impulsat per Andorra Turisme, IPG Mediabrands i Wakai, i que va servir també com a escenari per a la gravació d’un 'docushow' internacional que recollirà el recorregut, el paisatge i la part més personal dels ciclistes participants i que posteriorment es podrà veure en 120 països tal com ha reivindicat el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, que aquest dimarts va sortir al pas de les crítiques que ha rebut l'acte i de les preguntes sobre el cost que ha plantejat el grup parlamentari de Concòrdia.
El ministre va defensar que no es pot conèixer públicament el cost de l'Andorra Cycling Masters per la clàusula de confidencialitat inclosa en el conveni signat entre Andorra Turisme i les empreses IPG Mediabrands i Wakai, ja que “aquest tipus de confidencialitat és habitual en el sector audiovisual i del màrqueting internacional”.
Roglic, supercampió a Andorra
Precisament aquest dimecres també surt publicat al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) l'edicte d'Andorra Turisme pel qual es fa públic la formalització, mitjançant contractació directa, de la producció i difusió del projecte audiovisual Andorra Cycling Masters a l'empresa Iniciativas de Medios, SA.