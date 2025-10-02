FUTBOL
La Federació reactiva el futbol en aconseguir canvis per als permisos d'extracomunitaris
L'entitat ha arribat a un acord amb Govern
La Federació Andorrana de Futbol ha anunciat que "restableix na normalitat a les activitats futbolístiques i es reobren les instal·lacions" després d'arribar a un acord amb Govern. Poc més de 24 hores després de plantar-se, l'ens federatiu ha fet marxa enrere després d'aconseguir "restablir les condicions necessàries per al desenvolupament normal de l'activitat esportiva, aportant estabilitat jurídica als clubs afiliats i a la resta d'agents implicats", en relació a les condicions per a la contractació de futbolistes extracomunitaris. Això implica que des d'avui mateix es reprenen les competicions previstes, però la Lliga Multisegur no podrà arrencar aquest cap de setmana. El duel de l'FC Andorra de dissabte, a més, es podrà jugar amb normalitat a Encamp.
NACIONAL
Marc Basco