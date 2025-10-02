GUERRA AL FUTBOL
Pols de la federació al Govern
La FAF atura tota l’activitat esportiva i clausura les instal·lacions fins a nou avís
La Federació Andorrana de Futbol (FAF) va anar amb tot contra el Govern, i de retruc contra l’FC Andorra, en anunciar una aturada de tota l’activitat i la clausura de les seves instal·lacions fins a nou avís, arran dels problemes que hi ha les últimes setmanes amb els permisos d’Immigració a la Lliga Nacional. Això implica que des d’avui queden suspesos tots els entrenaments i competicions de futbol i futbol sala, tant en categories sèniors (en què hi havia els problemes) com a la base, i la mesura de pressió també afecta de ple l’entitat propietat de Gerard Piqué, ja que l’anunci del tancament de les instal·lacions inclou el Nou Estadi de la FAF d’Encamp, on el conjunt tricolor ha de rebre dissabte el Leganés. Els clubs de la Lliga van reunir-se ahir al migdia d’urgència i la FAF va justificar aquestes mesures “com a acte de responsabilitat institucional i en defensa del respecte, la proporcionalitat i la dignitat del futbol nacional”, i va justificar-les per dos motius, primer per la inspecció que la policia va efectuar dimarts en un entrenament de la Penya Encarnada, en què es van detectar 12 jugadors en situació irregular, i també per la modificació de requisits per a la contractació de futbolistes extracomunitaris, ja que el nou decret estableix que l’experiència per a aquests jugadors passa de quatre a sis anys. Des de l’executiu, el ministre portaveu, Guillem Casal, va assenyalar que el Govern no se sent molest, però tot seguit va afirmar que “les coses s’han de fer amb cortesia”, a més de deixar la porta oberta a seguir parlant amb la FAF.
La Federació Andorrana de Futbol va qualificar en un comunicat l’actuació policial com a “desproporcionada” i que “ha generat un clima d’incertesa i tensió”, mentre que el president de la FAF, Fèlix Álvarez, va afirmar que “la inspecció ens va sorprendre perquè la situació deia que estàvem una mica en standby amb els permisos, i jo crec que va ser una sorpresa i una mica injust”, mentre que pel que fa al canvi de criteris en el nou decret, segons Álvarez, “hi havia una sèrie d’acords, com ara que mantindrien la normativa de l’anterior llei [els quatre anys d’experiència i no sis], i hi ha clubs que no els poden complir”, mentre que, segons va explicar Casal, el Govern no té constància de cap permís de residència de futbolista extracomunitari entrat al servei d’Immigració, en tot cas, va precisar que el nou reglament permet als menors de 25 anys no acreditar els sis anys d’experiència si s’aporten “premis, títols, guardons i reconeixements esportius obtinguts”. Segons el reglament aprovat, cada persona jurídica (club) pot presentar un 10% de la mitjana d’assalariats que tingui (uns dos o tres), mentre que el fet d’obtenir més permisos queda subjecte a no tenir deutes amb l’administració”.
L'Andorra, a l'aguait
La víctima col·lateral del pols de la Federació Andorrana de Futbol amb el Govern és l’FC Andorra, que segons l’ens federatiu no podria rebre dissabte el Leganés a Encamp tot i pagar 80.000 euros al mes i 800.000 per temporada (juntament amb l’executiu) per entrenar un cop per setmana i jugar els seus partits al Nou Estadi de la FAF, segons el conveni que van signar les tres parts. El conjunt tricolor va admetre que des de la federació els van transmetre aquesta clausura del camp, però va evitar pronunciar-se, i es manté en espera dels esdeveniments. En el mateix sentit, Casal va assegurar que el Govern no tenia constància de la possible afectació d’aquestes mesures envers l’FC Andorra.
2.000 infants afectats
Més enllà de les categories sèniors tant de futbol com de futbol sala, la principal afectació arran d’aquest pols de la FAF serà per a la base, que es veurà aturada des d’avui, i deixarà a uns 2.000 nens i nenes amb llicències de la federació sense entrenar des d’avui i sense poder jugar el cap de setmana per aquesta mesura de pressió. A més, en el cas dels equips de l’Enfaf que juguen a Catalunya, la federació va explicar que els equips que haurien hagut de jugar els partits a Andorra no ho faran, mentre que els que han de fer de visitants sí que jugaran.
