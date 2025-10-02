FUTBOL
Bonell contradiu a la FAF i avisa que "al Govern no se li fa xantatge"
La ministra nega que l'experiència pels futbolistes extracomunitaris es rebaixi de nou a quatre anys
La ministra de Cultura i Esports, Mònica Bonell, ha negat que Govern hagi rebaixat els requisits d'experiència per a contractar a futbolistes extracomunitaris dels sis als quatre anys com ha assegurat la FAF. A més, la responsable governamental s'ha mostrat molt dura contra la federació i ha afirmat que "al Govern no se li fa xantatge, no hi ha cap altra paraula, i el Govern no ho pot acceptar" a més d'afegir que "no entrem a negociar un xantatge" i cloure que "estem profundament decebuts". Bonell, a més, s'ha mostrat contrariada per les mesures de pressió d'ahir de la FAF especialment per l'afectació que havia tingut per a la base i per a l'FC Andorra.
Bonell ha explicat a més que demà hi haurà una nova reunió amb els membres de la Federació Andorrana de Futbol (FAF) per analitzar la situació sobre els 20 permisos entrats avui a tràmit.