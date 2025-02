Piqué respon a Espot

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Gerard Piqué assegura que Xavier Espot i Mònica Bonell no es van ajustar a la realitat en les declaracions que van fer ahir després de l'amenaça que va fer ell diumenge d'emportar-se l'FC Andorra fora del Principat pel mal estat del terreny de joc. El màxim accionista del club tricolor afirma en un post a la xarxa social X que "Andorra és un país massa ben parit com perquè s'estigui faltant a la veritat" i va assenyalar que "és una evidència que el millor per a tots és que l'FC Andorra es quedi al país, però no a qualsevol preu".

Piqué remarca que "mai hem demanat la utilització de l'Estadi Nacional de manera exclusiva" i que el que volen és que si comparteixen el camp amb el rugbi "també compartim el manteniment i no paguem nosaltres tota la festa". I afegeix que "mai ningú us ha demanat que vosaltres contruïu un estadi"

L'exfutbolista detalla que a més dels 4 milions que han ells en instal·lacions, "l'única inversió significativa" feta a Prada de Moles o a l'Estadi Nacional des de que la seva societat es va fer càrrec de l'FC Andorra ha estat la millora dels vestidors que va fer el comú d'Encamp per un import de mig milió d'euros. Gerard Piqué especifica a més que a 1a RFEF, la categoria de l'FC Andorra, hi ha 29 equips que juguen a estadis de propietat pública, i en Segona Divisió, on jugava l'any passat, 19 dels 22 estadis són públics.