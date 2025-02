Bonell planta cara a Piqué pel Nacional

La ferida oberta entre l’FC Andorra, el rugbi i el Govern segueix supurant i el cap de l’executiu, Xavier Espot, i la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, van tancar la porta a qualsevol possibilitat que l’equip tricolor pugui continuar el curs vinent jugant a l’Estadi Nacional.

Mònica Bonell, visiblement contrariada, i el cap de Govern, Xavier Espot.Fernando Galindo

La compareixença de Gerard Piqué després del partit contra l’Ourense i l’amenaça de marxar del país si no es trobava una solució a mitjà o curt termini ha servit per col·locar el club davant d’un mur inamovible, amb una decisió que sembla no deixar espai per a rèpliques. “No hi ha cap possibilitat que l’FC Andorra segueixi l’any que ve” a la infraestructura de la Baixada del Molí, segons va defensar Bonell. Espot va lamentar el to “despectiu” amb què Piqué es va referir al país i va recordar que el club tricolor “ja fa molts anys que sap que ha de resoldre de manera definitiva la seva situació respecte del seu estadi i no ho està fent”. En aquest sentit, el cap de Govern va afegir que “fins ara tot han estat promeses que no s’han acabat materialitzant, tot i que nosaltres sempre hem tingut la mà estesa i hem volgut ajudar”, i va recordar que l’executiu ha aportat “gairebé sis milions d’euros” entre inversions i subvencions directes a l’FC Andorra. Per a Espot, el plantejament de Piqué “no correspon a la realitat” i va indicar que, amb les declaracions que va fer, potser “ha volgut desviar l’atenció” donada la situació esportiva de l’equip. El mandatari també va apuntar que l’Estadi Nacional “és un estadi públic, que ja inicialment estava ocupat pel rugbi” i que, per tant, “no hi ha cap motiu pel qual haguem de fer fora el rugbi permanentment perquè ells [l’FC Andorra] es quedin”. Finalment, Espot va deixar clar que “nosaltres apostarem fins on puguem i fins on ens correspongui perquè l’FC Andorra es quedi al país, però no sota la base d’amenaces ni haver de fer concessions que crec que no estan en absolut justificades”. Per part seva, Bonell va asseverar que “podem entendre que el joc i els resultats no acompanyin, entenem que fa mesos que la gespa no es troba en bon estat, però res d’això justifica les impulsives declaracions que [Piqué] va fer”. La titular d’Esports va recordar que “nosaltres els acompanyarem i estarem prop seu perquè es quedin aquí, a Andorra”, un camí, però, que no passa per l’Estadi Nacional.

El president de la Federació Andorrana de Rugbi (FAR), Jean Marc Flaux, va deixar clar que “ens ha fet mal allò que ens paga la festa, perquè no és cert. Que ensenyi una sola factura a nom de la federació. No ho pot fer”. També va recordar que “des del setembre l’FC Andorra ja sabia que el partit dels isards coincidia amb el futbol”.