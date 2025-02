Piqué amenaça d’endur-se el club fora d’Andorra

“Ho dic seriosament, o busquem una solució o a curt o mitjà termini o haurem de prendre nosaltres una decisió al respecte, perquè crec que no se’ns té en compte i ens mereixem una mica de respecte”. El serial de l’Estadi Nacional va viure ahir un nou capítol amb el màxim accionista de l’FC Andorra, Gerard Piqué, carregant contra el Govern (i indirectament contra el rugbi), i amenaçant d’endur-se l’equip fora del país si no pot seguir jugant la temporada vinent a l’Estadi Nacional, fet que no preveu l’actual conveni, que estipula que els tricolors només poden ser a la instal·lació governamental fins al 30 de juny. De fet, Piqué va assenyalar ben clar que “el que demanem és només respecte, que se’ns tingui en compte, i el que no pot ser és que ara ens vulguin enviar l’any que ve a Encamp o on sigui”, a més de mostrar-se contundent afirmant que “respecto Encamp, m’encanta Encamp i m’encanta la Laura [Laura Mas, cònsol Major encampadana], però aquí hem invertit més de quatre milions, i no pot ser que ara ens enviïn a Encamp. No hi anirem”.

El propietari del club va aparèixer per sorpresa a la sala de premsa de l’Estadi Nacional després de l’empat contra l’Ourense, i va tirar amb bala contra l’executiu, afirmant que “ens hem assegut moltes vegades amb el Govern. Entenem, perquè ens ho han dit per activa i per passiva, que el rugbi té un poder polític important, però no podem continuar així”. A més, Piqué va admetre que l’FC Andorra paga al rugbi perquè jugui a Encamp, tal com va explicar en el seu dia el Diari, i van negar totes les parts, FC Andorra inclòs: “Nosaltres paguem al rugbi perquè vagin a Encamp, o sigui, paguem la festa a tothom. Ja no ho farem més. No podem, com a projecte no s’aguanta. No pot ser que hàgim de pagar a uns perquè se’n vagin a jugar a Encamp i que després vinguin aquí i ens destrossin l’herba”.

I és que el detonant de tot plegat va ser el mal estat de la gespa al partit d’ahir contra l’Ourense, en el duel que es va disputar tot just 25 hores després del matx dels isards contra Israel. La realitat és que l’herba de l’Estadi Nacional porta setmanes, o fins i tot mesos, malament, però la coincidència de tots dos partits en tan poc temps va fer que la superfície ahir estigués força impracticable en moltes parts. “Les condicions en què hem jugat avui són una vergonya. És una vergonya perquè el rugbi ahir va jugar i perquè els equips de rugbi divendres es van entrenar”, va exclamar, a més d’afegir que “no és just que un projecte que treballa dia a dia i que inverteix només posant en condicions l’estadi més de 4 milions es trobi l’herba en aquest estat. Els del rugbi no en tenen la culpa, però la forma que té el rugbi de jugar destrossa el camp i nosaltres juguem amb la pilota”.