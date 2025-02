L’FC Andorra empata i queda a cinc punts del play-off (0-0)

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’FC Andorra no va passar de l’empat contra el penúltim i va allargar el seu mal moment amb el quart partit seguit sense guanyar a la Primera RFEF. Les bones sensacions de la segona meitat amb la Ponferradina (tot i la derrota) i amb el Nàstic (tot i l’asterisc de ser Copa Catalunya i que els tarragonins juguessin amb suplents) van esvair-se en un duel que va assemblar-se més als de l’època Ferran Costa, amb un equip pla, gris i sense arribar a generar ocasions excessivament clares. Amb l’empat, a més, els tricolors segueixen a mitja taula i queden a cinc punts del play-off, tot i que l’equip que marca la cinquena plaça, el Barakaldo, té un partit menys.

El duel va tenir ben poca història, amb un inici en què va semblar que l’FC Andorra mantindria la bona dinàmica, però ràpidament es va veure que no. Més enllà d’una pressió més alta del que havia estat habitual, la fluïdesa en el joc demostrada en el partit i mig anterior va desaparèixer i els tricolors no van passar de l’empat sense gols amb el penúltim classificat, que fins i tot va tenir alguna contra al final per fer encara més gran la ferida i acabar enduent-se els tres punts.

D’altra banda, el club va anunciar ahir el fitxatge del lateral esquerre Manel Royo. Es tracta d’un defensa que farà 31 anys aquest febrer, i que arriba lliure després de desvincular-se del NAC Breda neerlandès. L’entitat espera tancar algun fitxatge més durant la jornada d’avui, quan acaba el termini per incorporar futbolistes.