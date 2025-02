Publicat per Ivan Álvarez Verificat per Creat: Actualitzat:

Govern no ha donat cap opció a l'FC Andorra per continuar la temporada vinent a l'Estadi Nacional. La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha assegurat que "no hi ha cap possibilitat" que l'equip tricolor es mantingui a la infraestructura de la Baixada del Molí i ha mostrat el seu malestar en referència a les declaracions del màxim accionista de l'Andorra, Gerard Piqué, després del partit contra l'Ourense (0-0), on va amenaçar de marxar si no es trobava una solució a l'afer del Nacional a curt o mitjà termini. La ministra manté la paraula de retornar el Nacional al rugbi i a la resta de disciplines i el cap de Govern, Xavier Espot, ha lamentat el to "despectiu" amb què Piqué es va referir al país. A més Espot ha apuntat que s'ha donat prop de sis milions en subvencions i inversions a l'entitat tricolor, que el plantejament de Piqué "no correspon a la realitat" i que, potser "ha volgut desviar l'atenció" donada la situació esportiva de l'equip. Govern manté la mà estesa per un projecte en el qual "que crèiem, creiem i creurem" i ha exposat la possibilitat d'anar a jugar al nou camp de la FAF com a la solució més viable.