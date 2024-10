Espot Miró acorda amb la Federació de Natació que Guerra plegui del COA en un any

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Toni Guerra només exercirà un any com a secretari general del Comitè Olímpic Andorra (COA) després d'un pacte entre Xavier Espot Miró, que serà proclamat president de l'entitat aquesta tarda, i algunes federacions del país encapçalades per la de natació i atletisme. Segons ha pogut saber el Diari, aquest acord entre les parts farà que la Federació Andorrana de Natació (FAN) amb Joan Clotet al capdavant, no impugni l'assemblea electoral que s'està celebrant aquesta tarda, ni dugui l'assumpte als tribunals per un suposat incompliment dels estatuts del COA, que afirmen que els càrrecs de la comissió permanent només poden ser quatre mandats a l'organització. I Guerra comença ara el sisè mandat.

Segons han explicat les fonts consultades pel Diari, Guerra és un dels integrants del COA més implicat en l'organització dels Jocs dels Petits Estats de l'any vinent i una de les mans dretes d'Espot Miró i per això el vol mantenir a l'entitat. A més, durant aquest any també farà de mentor per ajudar a formar a una persona perquè agafi el càrrec de secretari general el proper any.