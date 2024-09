La FAN impugna la presència de Guerra a la futura junta del COA

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La Federació Andorrana de Natació (FAN) ha presentat un escrit a l’atenció del Col·legi Electoral del COA demanant la revisió de la composició de la candidatura al Comitè Olímpic, encapçalada per Xavier Espot Miró. La FAN, en la figura del seu president, Joan Clotet, interpreta que la presència a la llista de Toni Guerra, secretari general, vulnera la restricció del màxim de quatre mandats que estableixen els estatus de l’òrgan olímpic. Concretament, Guerra ha format part de la Comissió Permanent del 2004 al 2008, com a vocal, del 2008 al 2012 –vocal–, del 2012 al 2016, com a tresorer, del 2016 al 2020 com a secretari general i del 2020 al 2024 també amb el mateix càrrec. Així, la FAN denuncia que, com tot sembla indicar, en cas d’elecció d’Espot, Guerra sumaria el sisè mandat com a membre.

Rebuda la carta de la federació, el COA va demanar un dictamen jurídic al despatx de l’advocat Xavier Jordana per resoldre la situació. L'informe afirma que la presència de Toni Guerra a la candidatura és del tot vàlida i correcta, ja que la darrera modificació dels estatuts al COA data del 20 de juny de 2022 i la consideren “recent”. Així, per aquest motiu, el dictamen jurídic, al qual ahir assegurava Clotet no tenir accés, subratlla que no s’hauria d’aplicar la retroactivitat en el cas de Toni Guerra.