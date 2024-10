Xavier Espot Miró manté Toni Guerra a la candidatura

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’assemblea general del Comitè Olímpic Andorrà (COA) escollirà aquesta tarda Xavier Espot Miró nou president de l’òrgan olímpic per als quatre anys vinents en no presentar-se cap més candidatura. Una elecció que ha vingut certament trasbalsada en els darrers dies per un nom propi, el del fins ara secretari general del COA i expresident de la Federació de Canoa i Caiac, Toni Guerra. La Federació Andorrana de Natació (FAN) va posar Guerra a l’ull de l’huracà i, mitjançant una carta dirigida al col·legi electoral del COA, tal com va avançar ahir el Diari, va impugnar la presència del secretari general a la llista d’Espot en considerar que “vulnera la restricció del màxim de quatre mandats que estableixen els estatus”. Tot i aquesta petició, el futur president no s’ha plantejat en cap moment prescindir de Guerra i tampoc Guerra ha pensat a deixar el seu lloc per voluntat pròpia, ja que atenen l’informe jurídic emès pel despatx de Xavier Jordana i que defensa la no retroactivitat dels mandats anteriors del secretari general del COA. Així, si no hi ha cap gir radical i davant de la inflexió de la candidatura de l’òrgan olímpic, la FAN no vol quedar-se de braços plegats i estudia recórrer i anar fins al final en l’àmbit jurídic.