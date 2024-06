Espot: “Andorra comença a estar cansada de ser un dany colateral”

El cap de Govern, Xavier Espot, s’ha mostrat contundent durant el balanç de l’elecció del Mundial del 2029, i ha assenyalat que “estar allà ens va fer veure que vam ser un dany colateral, i ha estat la setmana dels danys col·laterals, ho som pels pagesos catalans, i també pel món de l’esquí, i Andorra comença a estar cansada de ser un dany colateral”. A més, Espot ha assenyalat que “el que hem de fer a partir d’ara és fer el que sigui necessari per deixar de ser un dany colateral, i m’implicaré personalment per dotar-nos de garanties que facin que si tornem a presentar-nos no acabem sent un dany colateral”. Per últim, el líder de l’executiu ha destacat que “és el que té de vegades ser un país poc poderós, que t’utilitzen com a dany colateral, però tenim valors, avantatges i aspectes competitius que superen els dels països més poderosos, com la capacitat d’unió, o la d’implicar-nos perquè Andorra sigui degudament reconeguda”.

En la mateixa línia, el director de la candidatura d’Andorra 2029, David Hidalgo, ha lamentat tot l’aspecte polític que ha envoltat l’elecció de la seu, i ha manifestat que “perdre entra dins dels càlculs, però que no et deixin competir és més frustrant, i quan alguns membres et diuen que volien donar una lliçó al president de la FIS i nosaltres hem estat el vehicle, sap greu”. De la seva banda, el cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, ha volgut destacar “la implicació de la candidatura” i “l’orgull de ser representants d’Andorra i del nivell i l’excel·lència del nostre país”.