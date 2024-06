Després de picar molta pedra durant gairebé 24 anys, oblidat el desencís de 2022 quan la sort va assenyalar Crans Montana (Suïssa), la candidatura d’Andorra es presentava a la revàlida del Mundial del 2029 amb més folre i amb la certesa de tenir una proposta irrebutjable a ulls de la Federació Internacional d’Esquí (FIS). Però, tot i tocar la fibra i l’aspecte més emocional, més enllà d’un dossier formidable, hi ha imponderables que costen de controlar i que acostumen a fer la guitza. Contra tot pronòstic, Narvik (Noruega) acollirà el Mundial del 2029 després de guanyar per majoria absoluta i descavalcar Andorra i Val Gardena. Una segona decepció que, amb el cop encara sense pair, sembla una broma de mal gust.

Qui, potser, va definir de la millor manera el tràngol de la delegació andorrana va ser el director general de la candidatura, David Hidalgo: “Quan la política mana sobre la realitat, a vegades hi ha decisions que són totalment injustes com tothom ens ha dit. Nosaltres seguirem treballant per fer-ho el millor possible.” La segona pantoflada de la jornada a l’Harpa Concert Hall Conference Center de Reykjavík (Islàndia) va arribar en una segona i inopinada votació, una espècie de repesca que la FIS va decidir oferir pel gran potencial de les tres candidatures. Així, Val Gardena va ser designada com a seu del Mundial del 2031 amb 14 vots per davant dels sis d’Andorra. Hidalgo va manifestar que “crec que hi havia una intenció de no deixar sense premi Andorra, però hi ha uns components polítics que malauradament s’han imposat”. I va afegir: “L’equip ha fet una gran feina, em sap greu perquè el país s’ha bolcat.” El cap de Govern, Xavier Espot, que va tenir un paper cabdal en l’exposició de la candidatura, va explicar a les xarxes socials que “hem presentat un gran projecte amb tot un país al darrere. Podem estar orgullosos d’haver arribat fins aquí, de la feina feta i de totes les persones que ho han fet possible. Avui Andorra és molt més respectada”. Visiblement decebuda, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell va reconèixer que “és un dia molt trist. Potser ara no és encara el moment per encoratjar la candidatura a seguir, però no ens hem de desanimar i Andorra no ha de descartar poder organitzar el Mundial”. L’esquiador Joan Verdú va lamentar la designació i va destacar que “poca cosa podem dir, només que sap molt de greu perquè hem viscut tota la feina que han fet i tot l’esforç de la candidatura des de fa molt de temps i, tot i que no ha pogut ser, només els puc felicitar”. Verdú va afegir que “Andorra es mereix tornar-ho a intentar i si la designació depengués dels esportistes i de la gent que està directament relacionada amb la competició, ja ho hauríem aconseguit”. Finalment, el president de la FAE, Pepi Pintat, va indicar que “a la FIS hi ha molta gent i molts interessos pel mig, però Andorra es tornarà a presentar perquè som molt ambiciosos”.