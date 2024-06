Una dura ressaca, d’aquelles en què s’arrossega un maldecap tortuós, va invair la delegació andorrana en el viatge de retorn des de Reykjavík. La plantofada després de la doble designació de Narvik i Val Gardena per organitzar els Mundials del 2029 i 2031 va ser de les que fan molt de mal i de les que han deixat un indissimulat pòsit d’indignació i injustícia. El triomf de Narvik en la primera votació per majoria absoluta amb onze vots és mereixedor, almenys, d’arrufar el nas i de començar a fer-se preguntes d’aquelles que tenen difícil resposta. Val Gardena va recollir vuit vots i Andorra només un, el de Patrick Touissant, que, a més, va quedar ahir fora del council member de la FIS, en una espècie de cop de gràcia per a la representació andorrana.

“El pal va ser doble perquè t’emportes dues ‘castanyes’, la del 29 i la del 31. Ara cal reflexionar”

Carles Visa, Gerent de la FAE



“És molt dur i costarà aixecar-nos. Les decisions polítiques van marcar-ho tot”

Carles Visa, Gerent de la FAE



La sensació a la candidatura és la d’indignació i impotència davant la ingerència política, més enllà de qualsevol errada tècnica. Els membres d’Andorra 2029 oferiran avui la seva versió i el balanç a la decebedora nit de Reyjkavík, però el pensament general és que a Andorra la van apartar motius extraesportius. El gerent de la FAE, Carles Visa, reconeix que “el pal i la decepció va ser doble, perquè t’emportes les castanyes del Mundial del 29 i el del 31, i la sortida del Patrick, a més, ens afectarà. Per tant, ara ens hem de tranquil·litzar i reflexionar per saber què ha passat i què fer en el futur”. Visa va reconèixer que “el moment és dur”, que “ens costarà aixecar-nos” i que Andorra va perdre “per decisions polítiques, ja que ens enfrontem a potències mundials en el món de l’esquí”.

TOUISSANT, FORA DE LA FIS

En el marc del congrés de la Federació Internacional d’Esquí (FIS) l’endemà del cop rebut per la candidatura d’Andorra 2029, l’esquí del país va rebre un altre revés. Patrick Touissant, fins ara únic representant andorrà al consell de la FIS, ha quedat fora del comitè per als pròxims anys. En la votació per a l’elecció dels nous integrants del council member de la FIS, del qual Touissant ha format part en els darrers dos anys, l’andorrà va recollir 73 vots, sent penúltim, amb una xifra insuficient per superar el representant de Liechtenstein –l’altre petit estat–, Alexander Ospelt, que va rebre 74 suports. Touissant, vicepresident de la FAE, va ser molt contundent: “Ens fan pagar tenir la candidatura que tenim, ser, potser, propers al president (de la FIS), i ja està. Hi ha tres països alpins que no volen repartir res amb ningú més i la guerra que hi ha dins de la FIS entre el president i aquests països ha fet que nosaltres siguem una mica la víctima de tot això, dos dies seguits.” A més, el dirigent va sentenciar que “pensava que era possible sortir d’aquest cercle, però veig que costarà molt”.