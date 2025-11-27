GRUP HERACLES
La seguretat digital com a pilar de transformació
L'empresa ha posat un especial èmfasi en la ciberseguretat
En els darrers anys, Grup Heracles ha viscut un procés de transformació digital profund, que ha evolucionat de manera constant. Primer, amb la incorporació d’eines, com un BPM, que ha permès digitalitzar processos administratius, com la gestió documental CAE, i processos operatius de negoci, com la implantació d’un comunicat diari de feina per a diferents negocis i fins i tot l’elaboració d’informes diaris d’obra.
Aquestes solucions han generat una millora notable en l’eficiència, la traçabilitat i l’optimització de recursos humans i administratius.
Paral·lelament, el grup ha apostat per innovar també en l’execució: la inversió en maquinària tecnològicament avançada ha contribuït a augmentar la productivitat i la precisió en les tasques de construcció, reforçant la voluntat del grup de ser capdavanter en l’adopció de tecnologia al sector.
La formació fa possible que cada treballador formi part del sistema de protecció
Tot plegat ha situat Grup Heracles en una posició sòlida dins del camí de digitalització iniciat fa anys, combinant processos més àgils amb una operativa més moderna i eficient.
Amb aquesta base consolidada, el 2024 ha marcat l’inici d’una nova fase: posar el focus en la seguretat digital. Perquè, tal com ens explica Jordi Eslava, responsable d’IT i Transformació Digital de Grup Heracles, “cap procés digital és realment útil si no és segur”.
Prioritat estratègica
La transformació digital requereix estabilitat, confiança i protecció. Per això, aquest any el grup ha redirigit part dels esforços a reforçar tots els fronts relacionats amb la ciberseguretat: des de la infraestructura interna, passant pels usuaris finals, fins arribar a la cultura corporativa.
En aquest sentit, la seguretat digital ha passat de ser un element transversal a convertir-se en una línia estratègica fonamental.
Protecció de dades
Al llarg d’aquest exercici, s’han desplegat sistemes de monitoratge en temps real, s’han actualitzat protocols d’accés amb doble autenticació i s’han revisat tots els mecanismes de permisos i gestió d’usuaris.
Som capaços de saber, a temps real, el risc que tenim com a grup en funció de com estan els nostres actius i, per tant, podem prioritzar les iniciatives amb l’objectiu de poder garantir seguretat i continuïtat als negocis
També s’han reforçat les mesures de protecció de la informació, incorporant noves capes de xifratge i protocols estrictes en el tractament i arxivament de dades sensibles.
Seguretat i persones
Conscients que la tecnologia només és una part del conjunt, Grup Heracles ha intensificat la formació interna en ciberseguretat. L’empresa és conscient que una de les principals vies d’entrada a l’organització són els usuaris finals i, per tant, tracta de fer sessions amb continguts de sensibilització i aplica noves funcionalitats que permeten que cada professional formi part del sistema de protecció, convertint la cultura de seguretat en un actiu col·lectiu.
Quan cada empleat interioritza que la seva manera d’interactuar amb els diferents actius digitals pot evitar atacs i adopten, per tant, una actitud en què preval prevenir riscos, s’està creant una cultura de seguretat digital que transcendeix les normes o polítiques definides i es converteix en un valor intrínsec de l’organització.
Mirant endavant
La seguretat digital és un procés viu, en constant evolució. Grup Heracles continuarà invertint en prevenció, actualització tecnològica i capacitació, consolidant un entorn digital robust, modern i fiable. Amb una base de processos madurs i una infraestructura cada vegada més segura, el grup afronta els pròxims passos de la seva digitalització amb confiança i amb una visió clara: innovar, però sempre amb seguretat.
TRANSFORMACIÓ DIGITAL 2024
“El canvi cultural és un dels grans reptes de la nostra digitalització”
Redacció
Consulta l’especial de Transformació Digital 2025