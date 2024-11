“El canvi cultural és un dels grans reptes de la nostra digitalització”

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Quin és l’estat actual de l’activació del procés de compra digital?

L’objectiu que tenim marcat és poder tenir el procés en producció abans d’acabar aquest any.

Quins són els principals reptes?

Un dels reptes importants que tenim i que va en línia amb diversos projectes que estem duent a terme és el canvi cultural cap a una organització més digital. Una organització que sigui capaç d’adaptar-se als canvis de manera àgil, qüestionant-se els procediments i operatives en cerca d’una optimització i eficiència en el nostre dia a dia.

Amb la implementació d’aquest procés, quins són els principals objectius que volen assolir?

El primer objectiu és la digitalització end-to-end de tot el procés, des de la comanda, les validacions internes i la signatura digital del document final, de manera que hi ha una eliminació total del paper i un control dels temps de les validacions internes i de la signatura digital, de manera que en tenir traçabilitat de cada fase, podem identificar ràpidament on tenim colls d’ampolla i podem actuar en funció.

La reducció de paper és clau, però quins altres beneficis estratègics esperen obtenir, com ara l’eficiència o la traçabilitat?

La digitalització de tot el procés permet gestionar i emmagatzemar totes les dades per, posteriorment, poder explotar-les de cara al comparatiu de preus, variacions per tercers i possibilitat de buscar descomptes en tenir una certesa de volums de compres.

Un altre aspecte que estan treballant són els informes en noves àrees com Contar i Àrids. En quin punt es troba?

Durant aquest any hem sigut capaços de digitalitzar la gestió dels comunicats de feina de cadascun dels negocis. Aquests processos permeten que, introduint la informació corresponent, es recullin les feines i les dades necessàries per portar-les als sistemes corresponents. Eliminem els albarans interns que es generaven i després de la firma digital del client extern, enviem l’albarà extern per correu electrònic. De nou, tornem a eliminar el paper que s’usava en les dues empreses. Al mateix temps, som més àgils en l’entrada de dades a sistemes tant de gestió com de recursos humans, tenim un control exacte d’ubicació d’actius i som més àgils en el control de recanvis i gestió dels actius.

Quins són els objectius principals del Pla de ciberseguretat a tres anys?

El Pla director de seguretat s’inicia amb una auditoria tècnica tant interna com externa i una anàlisi normativa per trobar gaps i vulnerabilitats. A partir d’aquí es marca un full de ruta on es busca l’acompliment dels projectes que puguin sortir de l’auditoria.

En quines àrees clau s’està centrant el pla per garantir la seguretat de l’empresa?

Projectes com l’elaboració d’un Pla de crisis o un Pla de continuïtat són eines que en cas de necessitat poden donar ordre i procediments als negocis, tant per mitigar conseqüències com pèrdues econòmiques en cas d’aturades. L’objectiu final és poder tornar a fer l’auditoria d’aquí a tres anys, veure tot el que s’ha avançat i crear nous projectes que donin resposta a noves necessitats.