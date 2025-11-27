SAAS
Seguiment quirúrgic avançat
L’hospital introdueix un innovador sistema per monitorar el pacient
L’Hospital Nostra Senyora de Meritxell ha incorporat un nou sistema avançat de monitoratge per als pacients quirúrgics, una eina de localització i traçabilitat dissenyada amb un doble objectiu: millorar la comunicació amb les famílies durant tot el procés i optimitzar la coordinació tant del personal mèdic com dels professionals sanitaris que conformen l’àrea quirúrgica. Aquesta tecnologia, que representa un pas endavant en la digitalització dels processos assistencials, permet oferir una atenció més transparent, eficient i centrada en la persona.
El sistema es basa en una polsera intel·ligent que es col·loca als pacients que han de ser intervinguts quirúrgicament. Aquesta polsera, equipada amb connectivitat Bluetooth, actua com a dispositiu d’identificació i seguiment, i transmet informació en temps real sobre l’estat i la ubicació del pacient. A cada persona se li assigna un codi anonimitzat que garanteix la confidencialitat de les dades i permet als familiars o acompanyants consultar, en tot moment, en quina fase del procés es troba el pacient: des de l’ingrés fins a la sortida de reanimació. Aquesta traçabilitat constant evita incerteses i aporta tranquil·litat als familiars, que poden seguir el desenvolupament de la intervenció amb total seguretat.
Quan el pacient arriba a l’hospital, tant si la intervenció és programada com urgent, rep un full informatiu que inclou el seu codi d’identificació i les instruccions per descarregar una aplicació.
El sistema està pensat per atendre tant els pacients com els familiars i els acompanyants. Això fa possible conèixer la ubicació exacta del pacient en cada moment i des de qualsevol punt del món, millorant la seguretat i la fluïdesa del circuit.
En el cas de les cirurgies sense ingrés, la pantalla de la sala d’espera de Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) mostra de manera clara i ordenada el moment exacte en què cada pacient ha d’accedir al quiròfan. Els pacients ingressats, per la seva banda, reben una explicació detallada del circuit quirúrgic i de les diverses etapes que viuran, des del preoperatori fins a la recuperació postanestèsica. Els familiars poden seguir el progrés de la intervenció a la pantalla de la sala d’espera o, si ho prefereixen, a través del telèfon, on reben notificacions automàtiques cada cop que el pacient canvia d’etapa. Aquesta comunicació constant redueix notablement l’angoixa i l’estrès, proporcionant un entorn més humà i empàtic.
UNA TECNOLOGIA QUE OPTIMITZA LA COORDINACIÓ ENTRE PROFESSIONALS I EL PROCÉS DE RECOLLIDA DE DADES
Un dels avantatges més destacats del sistema és l’automatització d’accions essencials. Per exemple, quan finalitza una intervenció, es genera de manera immediata un avís automàtic al portalliteres per traslladar el pacient a la zona de reanimació, sense necessitat d’avisos telefònics. Aquest mecanisme optimitza els temps d’espera i incrementa l’eficiència general del servei. Així mateix, la informació que es recull en cada etapa permet analitzar i millorar els protocols de treball, identificant punts febles i oportunitats d’optimització.
Aquest nou sistema està plenament integrat amb la Història Clínica Compartida d’Andorra, fet que garanteix la continuïtat assistencial i evita duplicitats en el registre de dades. D’aquesta manera, el personal sanitari pot dedicar més temps a l’atenció directa del pacient i menys a tasques administratives. A més, la plataforma permet recopilar dades estadístiques sobre el flux de pacients, la durada dels procediments, la taxa d’ocupació dels quiròfans i l’ús dels recursos humans i materials. La informació, analitzada de manera objectiva, serveix per prendre decisions basades en indicadors reals, afavorint una gestió més eficient i sostenible de l’àrea quirúrgica.
El desplegament del nou sistema reflecteix el compromís del SAAS amb la modernització i humanització dels processos hospitalaris. Situar el pacient i els seus familiars al centre de l’assistència, alhora que es dota el personal d’eines tecnològiques eficients, representa un pas endavant cap a una sanitat més digital, però també més empàtica.
Plataforma de gestió de dades per millorar l’atenció assistencial
