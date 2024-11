Plataforma de gestió de dades per millorar l’atenció assistencial

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

És àmpliament conegut que els cada cop més freqüents avenços tecnològics, així com l’aparició de noves necessitats que se’n deriven, han afectat de manera molt significativa tots els àmbits de la societat, tant des d’un punt de vista empresarial com personal.

Des d’una perspectiva de les organitzacions, aquests canvis, juntament amb el fet de disposar d’arquitectures amb múltiples sistemes d’informació en què cada cop tot està més interconnectat, especialment significatiu en l’àmbit de la salut, provoca que el volum de dades a gestionar sigui cada cop més gran i amb tendència creixent.

Des del SAAS s’ha plantejat com un dels aspectes clau per a la millora continua poder treure profit d’aquesta informació i que es vegi reflectida en una millora del servei, tant assistencial com operatiu. Això implica no tan sols disposar de les dades, sinó també governar-les. És a dir, ser coneixedors de la informació disponible, gestionar-la, vetllar per la seva qualitat i explotar-la de manera eficient per obtenir informació valuosa per la presa de decisions.

Amb aquest objectiu es va iniciar un procés de transformació de l’àmbit de dades basat en un nou model de governança sobre tres pilars: metodologia, organització i tecnologia.

Les persones i la governança al centre

La nova metodologia de treball ha permès implementar processos i funcions al voltant de la governança en dades, donant protagonisme i participació als professionals de la salut i les seves necessitats, i en conseqüència les de la població.

Alguns d’aquests nous processos i productes són: la definició d’un nou model de dades, identificació de les dades mestres, enriquiment de la informació amb els sistemes distribuïts, mesurar i millorar-ne la qualitat, catàlegs de dades i d’indicadors assistencials i de servei. Tots ells, nous registres que faciliten el coneixement i l’accés de les dades a tota l’organització.

La qualitat, una peça fonamental

La definició de nous processos que permet un monitoratge continu de la qualitat de les dades enregistrades, amb quadres de comandament i indicadors del grau de qualitat que permeten, en primer lloc, engegar processos correctius i tot seguit, plans de millora continua de les dades.

Solucions tecnològiques com a accelerador del procés

Des de la perspectiva tecnològica s’ha definit un nou model d’arquitectura amb noves solucions que fan possible tots els canvis definits, i especialment posar els mitjans perquè els professionals puguin fer-ne un consum de manera eficient, àgil i centralitzada.

Aquesta nova situació, amb informació de valor, proporciona als professionals eines addicionals per a la seva feina i la seva presa de decisions de cara a una millor eficiència de la gestió dels recursos, les necessitats i la millora del servei.

La transformació com un procés continu

El desplegament d’aquest nou model es realitza de manera progressiva, facilitant, d’una banda, no interferir en les necessitats operatives existents, i, de l’altra, mostrar-se flexible per tal es pugui anar adaptant de manera constant al llarg del temps.

En definitiva, el procés de transformació iniciat no és un procés limitat en el temps, tot al contrari, forma part d’un procés continuat en què s’aniran desenvolupant noves fases amb capacitats més avançades que vagin consolidant una millora del servei.

Quiròfan de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell.SAAS