Radiografia dels negocis

Una nova eina integraRÀ les dades del cadastre i de les empreses
El comú d’Andorra la Vella està treballant en una nova eina digital avançada que oferirà una radiografia completa i actualitzada del teixit econòmic de la parròquia. Es tracta d’un sistema d’informació que integrarà totes les dades disponibles sobre les empreses i que permetrà consultar-les a través de quadres de comandament intuïtius i visuals.
La nova plataforma té el seu antecedent més immediat en la web del cadastre, al qual poden accedir tots els ciutadans. Es tracta d’un sistema d’informació territorial (SIT), l’equivalent al Geographic Information System anglosaxó, que és consultable a l’adreça sit.andorralavella.ad /cadastre i que permet gestionar i visualitzar informació sobre les propietats i el territori a través de mapes interactius. Els ciutadans poden, així, clicar en una determinada parcel·la i obtenir informació com ara la superfície total i construïda o els usos per a cadascun dels immobles que acull. Els propietaris tenen, a més, l’opció d’obtenir informació suplementària de valor sobre els seus terrenys.
El SIT permet geolocalitzar parcel·les amb precisió sobre un mapa, integrar dades jurídiques, topogràfiques i urbanístiques, i analitzar el territori per a planificació urbana o gestió d’infraestructures.
La informació es podrà consultar amb un quadre de comandament intuïtiu i visual
El comú ha fet un pas més endavant establint un diàleg fluid entre aquesta eina i la plataforma interna de gestió tributària. La connexió de les dues grans bases de dades permetrà conèixer la ubicació exacta dels comerços, la seva tipologia, superfície, activitat, estat d’ocupació i classificació sectorial, entre altres dades. I, a més, també oferirà la geolocalització de l’activitat econòmica i la segmentació per tipus de negoci o antiguitat.
L’objectiu és disposar d’una visió global del comerç i facilitar la presa de decisions. Gràcies a l’eina, el comú podrà detectar l’activitat de cada zona, identificar locals buits o conèixer on hi ha més rotació de negocis. La informació serà clau per definir estratègies de dinamització i per planificar noves polítiques de suport.
El projecte també té una segona fase prevista: la creació d’un visor públic accessible des del web del comú, en què es podran consultar les dades bàsiques sobre comerços i activitats econòmiques.
El conseller de Transformació Digital i Sostenibilitat, i d’Habitatge, Marc Torrent, ha explicat que el sistema d’informació territorial ha de ser un primer pas per canviar la manera de treballar i fer més eficient la presa de decisions polítiques i tècniques, “amb una base de dades sòlida i fiable”. Alhora, dota de més transparència l’administració, i “garanteix l’accés a una font fiable d’informació objectiva i clara”, ha subratllat.
