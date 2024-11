El record en digital

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’era digital ens ha fet replantejar com treballem, com ens comuniquem i, fins i tot, com recordem. El comú d’Andorra la Vella continua treballant en la transformació digital de l’administració pública per millorar i facilitar el dia a dia de la ciutadania i un dels projectes sobre la taula és la digitalització dels cementiris de la parròquia. Aquesta iniciativa, que es desenvoluparà a través del projecte E-terns, suposa una millora de la gestió interna i el servei cap al ciutadà.

Amb la digitalització dels cementiris, cada làpida incorporarà un codi QR que enllaçarà amb una biografia digital del difunt. Aquest espai virtual permet compartir fotografies, vídeos i altres records que mantenen viva la memòria, accessible des de qualsevol lloc i en qualsevol moment. D’aquesta manera, E-terns fa que el record esdevingui part del nostre dia a dia, mantenint els vincles emocionals amb aquells que ja no hi són i oferint la possibilitat d’honorar-los en qualsevol moment.

Els beneficis d’aquesta digitalització són múltiples. Les famílies poden accedir als records des de qualsevol indret, facilitant el contacte emocional per a aquells que viuen lluny.

L’acció també representa una millora en la seva gestió. El comú millorarà el manteniment i simplificarà els processos administratius, fent la gestió més eficient i oferint un servei de més qualitat. E-terns integra la tecnologia als espais de repòs d’una manera discreta i respectuosa, preservant-ne l’essència mentre s’ofereix una nova manera de connectar amb el passat i preservar la memòria.

La digitalització dels cementiris ofereix una nova forma d’honorar el record dels éssers estimats, adaptant-se a les necessitats de la societat actual i garantint que el llegat de la comunitat perduri amb la mirada posada en el futur.