Responsabilitat, aprenentatge i col·laboració en el nou mercat dels actius digitals
Quan una entitat financera decideix obrir un camí nou, com ara oferir serveis d’actius digitals, el repte va molt més enllà de la innovació tecnològica. Significa assumir la responsabilitat de construir un mercat que encara no existeix, d’establir ponts entre el món tradicional i el digital, i de fer-ho amb el rigor i la confiança que exigeix el sistema financer.
El febrer del 2024, MoraBanc es va convertir en el primer banc d’Andorra a rebre l’autorització per custodiar i donar accés als mercats d’actius digitals als seus clients. Des del primer moment, va entendre que la digitalització no és només una qüestió d’eficiència, sinó una evolució natural del servei financer. Els actius digitals representen una nova classe d’actius, amb un potencial enorme, però també amb la necessitat d’un marc de regulació i confiança. I és precisament aquí on vam ser pioners: oferir accés al món digital amb els mateixos estàndards que ens han definit durant gairebé noranta anys.
De la visió a la realitat
El nostre projecte d’actius digitals va néixer amb una idea clara: portar la innovació en aquest camp a l’àmbit bancari sense renunciar a la prudència i la confiança que hem construït al llarg de més de set dècades.
Des d’aquell moment, el servei ha evolucionat de manera constant. Primer, amb la custòdia i la compravenda d’actius digitals dins del marc regulat del banc. Més endavant, amb la creació de vehicles d’inversió col·lectiva basats en actius digitals, que han permès als clients invertir-hi de manera estructurada i transparent. L’última evolució ha estat la incorporació d’opcions de staking dins d’aquests vehicles, un pas que reflecteix la maduresa i la confiança que està assolint aquest nou mercat.
Tot això ha estat possible gràcies a la col·laboració de múltiples equips i a una aposta decidida per la formació interna, perquè la transformació digital comença a casa.
Què significa?
Ser el primer no és només una qüestió de cronologia, és una qüestió de responsabilitat, i la conseqüència de ser inquiet, de voler anar més enllà i d’innovar per ser un millor banc per als nostres clients. Això no és fàcil, perquè quan obres camí no hi ha referències, hi ha les expectatives de ser pioners i els riscos de no fer-ho bé.
Això implica avançar amb humilitat, sabent que cada pas pot marcar el camí per a la resta. També comporta aprendre de manera constant: de la tecnologia, del mercat i dels mateixos clients. Però, sobretot, significa demostrar que la innovació pot conviure amb la tranquil·litat, i que la banca pot ser una plataforma de confiança en aquest nou entorn digital.
Més participants
Avui, veure altres entitats interessades a oferir serveis similars és una bona notícia. La competència no debilita, sinó que consolida. Cada nou participant valida la tesi inicial i reforça el mercat, fent-lo més resilient i sostenible.
En un ecosistema com l’andorrà, petit però altament interconnectat, el risc no prové de la competència, sinó dels errors col·lectius. Per això, és essencial que tots els actors treballem amb uns estàndards comuns i una visió compartida.
